20.30 Papa: In Kazakihstan pellegrino di pace "Sono onorato di essere qui con voi, in questa terra tanto estesa quanto antica nella quale vengo come pellegrino di pace, in cerca di dialogo e di unità.Il nostro mondo ne ha urgente bisogno, ha bisogno di ritrovare armonia". Così papa Francesco in Kazakistan nella 'Qazaq Concert Hall' della capitale Nur-Sultan. Il Pontefice ha anche avuto un breve incontro col presidente della Repubblica Kassym-Jomart Tokayev. Concluso il viaggio di tre giorni, il Papa rientrerà a Roma giovedì sera.