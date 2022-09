14/09/2022 22:17 Maltempo, scatta allerta in 11 regioni 22.17 Maltempo, scatta allerta in 11 regioni Temporali di forte intensità e raffiche di vento in arrivo al Centro-nord. La protezione civile ha emanato un'allerta arancione a partire dal giorno 15 su gran parte di Toscana e Umbria. Allerta gialla,inoltre,su Lazio, Molise,Abruzzo e parte di Lombardia, Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia. "Una profonda saccatura centrata sul Nord Europa -spiega la Protezione civi- le- intaccherà il campo di alta pres- sione presente sul nostro Paese deter- minando condizioni di instabilità , con rovesci e temporali diffusi.