7.58 Marche,maltempo:se piove no spostamenti Proseguono le ricerche dei 3 dispersi, tra cui un bambino di 8 anni, nel Seni- galliese, a seguito dell'alluvione che ha colpito le Marche causando 10 morti. La Protezione civile regionale ha dira- mato un'allerta per criticità idrogeo- logica, idraulica, temporali e vento fino alle 24 di oggi. In caso di piogge di forte intensità si invita la popolazione ad "evitare spo- stamenti e ad uscire solo per effettive necessità . In caso di allagamenti si invita la popolazione a salire ai piani superiori delle abitazioni".