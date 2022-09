3.56 Sicilia,regionali: ha votato il 48,62% In Sicilia per le elezioni regionali ha votato il 48,62% degli elettori. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75%.Lo si legge nel report dell'ufficio elettorale della Regione. Su 4.627.146 elettori sono andati alle urne 2.249.870.Alle precedenti regiona- li su 4.661.111 elettori avevano votato 2.179.185. In Sicilia per le politiche c'รจ stato un calo di oltre il 5% dei votanti.