20.15 Berlino, piano da 200 mld per caro gas Il governo tedesco si appresta a varare un pacchetto compreso fra i 150 e i 200 miliardi di euro per agire contro l'in- flazione, frenare l'ascesa del prezzo del gas e per sostenere i consumatori. "Stiamo frenando l'andamento dei prez- zi, stiamo sostenendo l'offerta e ci stiamo muovendo verso una politica di bilancio espansiva" ha detto il minini- stro dell'economia Christian Linder. Anche a causa dell'aumento dei prodotti energetici, l'inflazione in Germania nel mese di settembre ha toccato il 10% un livello mai piĆ¹ raggiunto dal 1951.