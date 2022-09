2.11 Calabria, carabinieri arrestano Buzzi I Carabinieri del Ros, col supporto del del gruppo Carabinieri di Lamezia Terme (Catanzaro), hanno arrestato Salvatore Buzzi,elemento di vertice dell'indagine 'Mondo di mezzo'. Buzzi era destinatario di un ordine di carcerazione della Procura generale di Roma a seguito della pronuncia della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 12 anni e 10 mesi per asso- ciazione per delinquere,corruzione,tur- bata libertà degli incanti e trasferi- mento fraudolento di valori. Buzzi do- vrà scontare ancora 7 anni e tre mesi.