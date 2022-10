7.00 Mascherine, cade obbligo su bus e treni Cade uno degli ultimi obblighi della mascherina. Da oggi,infatti, si potrĂ salire su bus e treni senza il disposi- tivo di protezione. L'obbligo resta in vigore fino a fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Ma il Covid non sembra mollare la pre- sa: l'incidenza (325 casi per 100.000 abitanti) aumenta e l'indice Rt torna a 1. E sono cinque, rispetto alle due della settimana scorsa le Regioni clas- sificate a rischio alto. Si tratta di Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto.