21.20 Energia, Michel: serve restare uniti Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha mandato la lettere d'invito ai 27 capi di Stato e di Go- verno dell'Unione per il vertice infor- male che si terrà il 6-7 ottobre. Ovviamente al centro del confronto, "le tre questioni più urgenti per tutti noi, vale a dire la guerra della Russia in Ucraina, l'energia e la situazione economica", ha spiegato Michel. "Più che mai, la chiave sarà la nostra capacità di restare uniti e coordinare la nostra risposta politica".