21.35 CdM, ok a 8 impianti fonti rinnovabili Il Consiglio dei ministri ha delibera- to l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica,fotovoltai- ca e geotermica), per una potenza com- plessiva pari a circa 314 megawatt. Nel dettaglio, si tratta di 3 progetti da realizzare in Puglia, 3 in Basilicata e 2 in Toscana. Così una nota di P.Chigi. Via libera dal CdM anche al rinnovo del contratto di lavoro Sanità e al Dpr di riforma del regolamento concorsi.