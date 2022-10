20.37 Europa League, Sturm Graz-Lazio 0-0 Pareggio senza reti per la Lazio a Graz Uomini di Sarri a 4 punti nel girone F. Molto lavoro per Provedel, che comincia la sua gara con un errore in uscita e ringrazia Hysaj per il salvataggio. Poi è attento su Boving e Ajeti. Lazio più guardinga, Pedro non supera Siebenhandl Affengruber non è lucido in un paio di circostanze, fuori bersaglio le sue op- portunità.Ottimo Siebenhandl su Immobi- le, che poi segnerà un gol 'cancellato' dal Var per fuorigioco. All'81' secondo giallo a Gazibegovic,la Lazio non capi- talizza la superiorità numerica.