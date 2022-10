17.15 Covid, meno casi (47.763) e morti (60) Torna a calare la curva epidemica in Italia. Sono 47.763 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 65.925 precedenti, a fronte di 244.746 tamponi processati (quasi 100mila in meno).Il tasso di positività dal 19,8% scende al 19,5%. Sono 69 (martedì 80), per un totale da inizio pandemia di 177.719 vittime. Le terapie intensive crescono di 4 uni- tà con 40 ingressi del giorno; 225 in più i ricoveri ordinari. La regione con più casi odierni è ancora la Lombardia con 9.126 contagi, Piemonte +5.170.