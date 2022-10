7.00 Maltempo, allerta arancione in Calabria E' allerta arancione per il maltempo sui settori tirrenici settentrionali della Calabria. Allerta gialla in Cam- pania, Molise, Basilicata, Puglia, Si- cilia, Sardegna e sul versante costiero meridionale del Lazio. La nuova perturbazione in movimento dal Mediterraneo occidentale può portare precipitazioni diffuse e fenomeni tem- poraleschi di forte intensità, accompa- ganti da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Fenomeni che potreb- bero determinare criticità idrogeologi- che e idrauliche.