14.09 Shoah, condanna bipartisan da politica "Garantire l'impegno affinché certi or- rori non si ripetano. L'antisemitismo non dev'essere mai sottovalutato o,peg- gio,tollerato".Così Salvini,leader del- la Lega, ricordando il 16 ottobre 1943. E il segretario del Pd, Letta: "Soprav- vissero in 16". Il presidente del M5S: "Una ferita lacerante" e "una pagina nera della nostra storia che mai potrà essere cancellata. Nelle Istituzioni e nelle piazze "non sia mai abbassata la guardia". Calenda,leader Azione:"Ricor- dare è dovere civico, continuare a com- battere" contro razzismo,totalitarismo.