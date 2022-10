20.33 Calcio,vittoria Roma in casa Samp (0-1) La Roma passa a Marassi (0-1) in casa della Sampdoria. I giallorossi si inse- diano al 4° posto,subito dietro al Mi- lan e davanti a Lazio e Udinese; i do- riani sono il fanalino di coda della A. La partita si sblocca già al 9': mani di Ferrari in area, l'arbitro assegna il rigore con l'ausilio del Var. Dal dischetto trasforma Pellegrini. Nono- stante il gol, la gara con decolla: de- bole la reazione Samp, la Roma non rie- sce ad essere pericolosa. Gara decisa- mente più vivace nella ripresa. Belotti e Zaniolo sciupano ottime occasioni.