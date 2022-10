23.00 Israele:"A fianco Kiev,ma non con armi" "Non cambierà " la politica di Israele nei confronti dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa Gantz spiegan- do che il suo Paese resta al fianco di Kiev e dell'Occidente ma "non saranno fornite armi". Gantz ha affermato che Israele offrirà a Kiev "sistemi di allerta precoci per i civili".Nei giorni scorsi,il ministro ucraino Kuleba aveva chiesto l'invio di sistemi antiaerei. L'ex presidente rus- so Medvedev aveva avvertito che se Israle avesse cambiato linea, i rappor- ti con Mosca si sarebbero "distrutti".