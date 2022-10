21.05 Covid, in Abruzzo nuova sotto-variante Un caso di sotto-variante XBB del Covid su cui l'Oms ha invitato a tenere alta l'attenzione, è stato registrato in Abruzzo. E' quanto emerso dall'ultima indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, relativa ad un campione di casi positivi dello scorso 4 ottobre. Il caso, sequenziato dal Laboratorio di Genetica molecolare dell'Università di Chieti, riguarda un paziente di origini straniere. Secondo l'Oms,la XBB ha una più alta capacità di eludere la rispo- sta del sistema immunitario, ma non di causare forme più gravi di malattia.