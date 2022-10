22.10 Clima, Cnr: temperature quasi estive Temperature in questo fine ottobre "a livelli quasi estivi, da primi di lu- glio", con 4 fino a 7 gradi sopra la norma stagionale, a seconda delle zone ("meno in Piemonte e Lombardia dove sta piovendo"), e una temperatura del mare di 23-24 gradi, che si registra in ge- nere tra fine giugno e primi di luglio. E' il quadro fornito dal consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale), che riunisce Regione Toscana e Cnr. Lo zero termico oggi e domani è su 2.700 metri e, nei prossimi giorni supererà i 3mila.