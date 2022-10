20.41 Europa League, Lazio-Midtjylland 2-1 La Lazio centra la prima vittoria del girone battendo in rimonta 2-1 il Mid- tjylland. Passaggio del turno ora piĆ¹ vicino. All'Olimpico danesi in vantag- gio con Isaksen (8'). Il rasoterra di Milinkovic-Savic vale il pari al 36'. Nella ripresa subito traverse per Dre- yer e Zaccagni. Poi al 58' Pedro, appe- na entrato, firma il 2-1 completando la rimonta biancoceleste. In Conference League, la Fiorentina al 'Franchi' batte 2-1 i turchi del Basak- sehir e si qualifica. Apre Aleksic, poi la ribalta Jovic con una doppietta.