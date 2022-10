14.11 Napoli in piazza: cessate fuoco Ucraina Venticinquemila in piazza del Plebisci- to a Napoli per la manifestazione per il cessate il fuoco in Ucraina organiz- zata dalla Regione Campania. Sul palco bandiere di Russia,Ucraina e quella della pace.Un video con immagini di guerra si chiude con quelle del ra- strellamento del ghetto di Roma,delle 4 Giornate di Napoli,di una iraniana che canta"Bella Ciao".Letta la lettera del- la sen.Segre che ricorda la marcia su Roma"data funesta, che segna l'inizio del fascismo,piĆ¹ grande sciagura della storia nazionale del secolo scorso".