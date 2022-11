10.47 A giorni arrivano piogge,torna ombrello Entro la settimana finirà questa lunga estate 2022 e si passerà dagli onbrel- loni agli ombrelli. Queste le previsio- ni,secondo cui col cedimento dell'anti- ciclone Africano, impulsi atlantici porteranno piogge al Nord-Ovest e sulla Toscana nelle prossime ore, poi in di- scesa sul resto del Paese. Nei prossimi giorni scampolo estivo so- lo al Sud. Se la marcia delle perturba- zioni sarà confermata,si aspettano for- ti piogge e anche nubifragi sul settore tirrenico il prossimo venerdì. Già da oggi le prime chiusure di ombrelloni.