20.55 Addio Tatò,manager delle grandi aziende E' morto per un ictus Franco Tatò. L'ex manager era ricoverato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento al cuore. Aveva 90 anni. Era nato a Lodi. Soprannominato 'Kaiser Franz' per la durezza impiegata nel risanamento eco- nomico dei gruppi che ha guidato nella sua carriera tra cui Olivetti, Enel, Mondadori, Fininvest. 'Manager filoso- fo' è l'altro appellativo per i suoi studi giovanili. Lascia una figlia, Ca- rolina,e la moglie, autrice e presenta- trice televisiva, Sonia Raule, 59 anni.