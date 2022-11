7.30 Maltempo, è allerta per 18 Regioni E' arrivata come previsto, a partire dalle Regioni settentrionali, l'ondata di maltempo sulla Penisola. Sono attese piogge forti e la Protezione civile ha emesso una allerta per 18 Regioni:aran- cione per Lombardia e Friuli Venezia Giulia,gialla per le altre. Allagamenti già ieri a Genova per un nubifragio. Da stamane i fenomeni interesseranno Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui versanti tirrenici. At- tesi venti da forti a burrasca su Li- guria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche.