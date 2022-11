1.06 Sindaco Falcomatà condannato a un anno Conferma della sentenza di primo grado ma rideterminazione della pena sospesa a un anno di reclusione. E' la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti del sindaco Falcomatà del Pd, già sospeso per effetto della Legge Severino dopo la condanna di primo grado a novembre 2021.Anche agli ex assessori coinvolti nel processo "Miramare" - Anghelone, Neri, Rosanna Maria Nardi, Marino,Mura- ca, Agata Quattrone e Zimbalatti- con- dannati ad un anno in primo grado, la pena è stata ridotta a sei mesi.