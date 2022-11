12.00 Mosca: pronti a discutere con la Ue Aperture da Mosca su possibili negozia- ti sulla crisi in Ucraina. "Siamo aper- ti -ha detto la portavoce degli Esteri russi Zakharova-a discutere le modalità di uscita dalla crisi attuale.Tuttavia, qualsiasi proposta dovrebbe tenere con- to della situazione sul campo e avere un valore aggiunto" per Mosca. Riportata dall'agenzia di stampa russa Tass, Zakharova ha anche detto: "La Ue sembra voler minare completamente la sua economia -per placare gli Usa- pri- ma di accompagnare gli appelli al dia- logo con mosse specifiche".