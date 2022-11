18.00 Ex Ilva,Urso:risposte subito da azienda Il governo è in campo per risolvere la vicenda Ilva e si aspetta "risposte immediate" dall'azienda. Lo si legge in una nota del Mimit. "Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,Urso,incontrerà il governatore della Puglia, Emiliano, il 17 novembre. Nello stesso giorno vedrà anche i sin- dacati. Nel contempo si aspettano già nella riunione del CdA di domani con- crete risposte per l'indotto e per i lavoratori a fronte di una decisione che ha suscitato giustamente sconcerto, per modalità inaccettabili", si legge.