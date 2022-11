11.20 Droga,15 arresti a Palermo e R.Calabria I carabinieri di Palermo hanno arresta- to 15 persone,10 in carcere e 5 ai do- miciliari, tra Palermo e Africo Nuovo (Rc) per traffico di droga. Le misure sono state disposte dal gip di Palermo su richiesta della Dda. Gli arrestati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di droga e di avere agevolato l'attività mafiosa. L'indagine ricostruisce l'attività di spaccio nei mandamenti mafiosi palermi- tani di Porta Nuova,Brancaccio,Tommaso Natale e San Lorenzo. L'organizzazione si riforniva di droga in Calabria.