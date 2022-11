12.58 Droga da Sud America a Europa,28 misure Operazione congiunta Guardia di Finan- za-Questura di Napoli e Scico di Roma contro un giro di droga dal Sud America all'Europa e, in Italia, smerciata in Campania,Calabria,Emilia Romagna,Lazio. Le indagini, partite nel 2017, hanno smantellato un vasto traffico, che nel giro di un anno (da marzo 2020 a marzo 2021) ha fatto girare 7 tonnellate di cocaina, di cui 1.300 chili in Italia. Ventotto misure cautelari, una per il presunto narcos Raffaele Imperiale, giĆ condannato per fatti analoghi.