12.15 Clima,fenomeni estremi in crescita 27% Nei primi dieci mesi del 2022 sono sta- ti 254 i fenomeni metereologici estremi in Italia,il 27% in più di quelli del- l'intero 2021. Negli ultimi anni sono stati 1.503, con 780 comuni colpiti e 279 vittime. Tra le regioni più colpite:Sicilia(175) Lombardia (166),Lazio (136),Puglia(112) (112), Emilia-Romagna (111), Toscana e Veneto (101). E quanto emerge dal report "Il clima è già cambiato" rea- lizzato da Legambiente