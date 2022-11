8.36 Maltempo, allerta gialla in 5 regioni Allerta gialla per il maltempo in Basi- licata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia. Ieri le Marche sono state colpite da un nubifragio, mentre al largo della co- sta proseguivano le scosse di terremoto che da giorni si registrano nell'area. Nel Salernitano e nel Cilento ci sono stati smottamenti che hanno costretto a evacuare una decina di abitazioni. In Calabria, a Lamezia Terme investita da una tromba d'aria sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.