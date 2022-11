21.30 Stoltenberg: "Pronti ad attacchi russi" Il sostegno a Kiev è fondamentale per- ché "sarebbe una tragedia se Putin vin- cesse questa guerra, ma sarebbe anche un messaggio pericoloso per tutto il mondo". Lo ha detto Stoltenberg alla vigilia del vertice Nato di Bucarest. "L'Ucraina e i suoi alleati devono es- sere pronti ai nuovi attacchi" da parte dei russi "che puntano a colpire le in- frastrutture e cercano di distruggere i sistemi di distribuzione dell'elettri- cità e del gas. Putin sta usando l'in- verno come arma contro l'Ucraina. E' orribile", afferma Stoltenberg.