9.25 Ischia,si indaga su allarmi inascoltati La Procura di Napoli indaga sugli al- larmi inascoltati lanciati dall'ex sin- daco di Casamicciola,il comune ischita- no dove una frana all'alba di sabato scorso ha provocato distruzione e morti Giuseppe Conte ha riferito di aver in- viato 4 giorni prima della tragedia delle pec alle autorità competenti (al prefetto di Napoli,al commissario pre- fettizio di Casamicciola, al sindaco Manfredi e alla Protezione Civile della Campania) per avvertirle dei rischi che correvano i cittadini a causa delle ab- bondanti precipitazioni previste.