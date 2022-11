9.30 Maltempo,ancora allerta per regioni Sud Ancora maltempo per le regioni del Sud Italia, dove sono previsti piogge, tem- porali e venti di burrasca. La Prote- zione civile ha valutato allerta aran- cione su alcuni aree della Calabria e della Sicilia, e allerta gialla in Ba- silicata, gran parte della Puglia e sulle restanti aree della Calabria e della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da ro- vesci di forte intensità ,attività elet- trica e forti raffiche di vento. E si attendono mareggiate sulle coste inte- ressate.