22.30 Temporale con allagamenti nel Messinese Un violento nubifragio ha colpito la costa tirrenica della Sicilia: nel Mes- sinese, il paese Barcellona Pozzo di Gotto รจ stato allagato, le strade tra- sformate in fiumi. Nell'ospedale piove dal soffitto in alcuni reparti. Esondato il torrente Longano. Vigili del fuoco impegnati a liberare persone intrappolate nelle auto sommerse dall' acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Frana sulla statale 185 e una voragine sul ponte di una strada che collega vari Comuni. Chiesti rin- forzi alle altre province siciliane.