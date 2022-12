21.46 Barca sugli scogli in Sardegna, 2 morti Due persone sono morte e due sono rima- ste ferite dopo che la barca su cui viaggiavano si è schiantata sugli sco- gli dell'Isola delle bisce, a sud est di Caprera, in Sardegna. I due feriti, uno con trauma facciale e uno con frat- ture multiple sono stati trasportati all'ospedale di La Maddalena. Al momento non si conosce l'identità delle vittime né l'esatta dinamica dell'incidente, il secondo nello stesso giorno a La Maddalena. Già in mattinata due cugini erano finiti con il gommone sugli scogli.