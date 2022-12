22.10 Terremoto di magnitudo 4.1 nel Catanese Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 21.26 nella Sicilia sud-orientale, e ha avuto per epicentro Mazzarrone, in provincia di Catania. L'evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. Lo riferisce l'Ingv. La scossa è stata percepita forte anche nel Ragusano. Un rumore sordo, simile ad un tuono e poi la scossa. Dalle prime verifiche effettuate non sono stati segnalati danni.