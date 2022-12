8.00 Maltempo, allerta arancione in più zone Fine settimana all'insegna del maltempo quasi ovunque, con forti precipitazioni e nubifragi.La Protezione civile,già da ieri sera, ha emesso un'allerta pioggia e temporali su Sardegna e centro Italia in estensione oggi in direzione Sud. Da mezzanotte A Ischia è allerta aran- cione,concentrata sulle zone già colpi- te dal maltempo dei giorni scorsi. Eva- cuazioni dalla zona rossa e da Ischia porto. Prevista nei prossimi giorni ne- ve ad alta quota e un calo delle tempe- rature.Allerta arancione anche in Um- bria,Lazio,Sardegna,Toscana,Abruzzo.