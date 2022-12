17.43 Manovra, domani sciopero in 11 regioni Prosegue la mobilitazione di Cgil-Uil contro la Manovra. Venerdì sciopero generale in 11 regioni che colpirà tutti i settori, dai tra- sporti alla sanità, alle banche. Le re- gioni interessate:Alto Adige,Basilica- ta,Campania,Emilia Romagna,Friuli,Ligu- ria,Lombardia,Molise,Sardegna,Toscana e Lazio.Nel trasporto pubblico locale: a Roma Atac ha comunicato che lo sciopero coinvolgerà l'intera rete tra le 20-24; a Milano il personale Atm si fermerà tra le 18-22; in Toscana stop di 4 ore ma con orari diversi in ogni città.