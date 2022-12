22.00 Giorgetti: ritardi per spacchettamento Gli esponenti delle opposizioni sono rientrati nella sala del Mappamondo per la ripresa dei lavori della Commissione Bilancio,con l'arrivo degli emendamenti del governo e alla presenza del mini- stro dell'Economia Giorgetti in sala. "Gli emendamenti saranno presentati a minuti. Non รจ un maxi emendamento del governo ma diversi testi emendativi. La presidenza della Camera ci ha chiesto di spacchettare e quindi abbiamo dovuto fare un lavoro molto complicato che ha riguardato le coperture", ha dichiarato Giorgetti.