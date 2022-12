18.50 Covid, Pechino: nessun nuovo decesso Replicando alle preoccupazioni dell' Oms circa l'aumento dei decessi per Covid nel paese, la Cina ha affermato di non avere registrato decessi dovuti al virus dopo aver modificato i criteri di conteggio.Pechino sostiene di avere registrato un totale di 7 morti, tutti nella capitale, da quando ha deciso di revocare la sua politica 'zero-Covid' eliminando molte restrizioni in vigore. Da ieri vengono considerati decessi do- vuti al Covid solo quelli direttamente riconducibili a insufficienza respira- toria causata dal virus.