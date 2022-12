12.58 Migranti, la nave Sea Eye 4 è a Livorno La nave Sea Eye 4 della Ong tedesca è giunta nel porto di Livorno scortata da motovedette della capitaneria di porto. A bordo 108 migranti. 32 saranno porta- ti in Emilia Romagna, 30 nel Lazio e i restanti 46, tra cui 12 minori, reste- ranno in Toscana. Ieri, sempre a Livorno, erano sbarcati altri 140 migranti che erano stati soc- corsi in mare nel corso di due diverse missioni di salvataggio dalla nave di Emergency, Life Support. A bordo c'era- no numerosi minori, dei quali soltanto 2 erano accompagnati dalle madri.