8.56 Capodanno, 646 interventi vigili fuoco Sono stati 646 stanotte gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi ricon- ducibili ai festeggiamenti di Capodan- no, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e auto parcheggiate. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 96.Poi Piemonte,Lombar- dia,Veneto e Trentino Alto Adige. Quin- dici i feriti a Napoli e provincia.