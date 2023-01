18.40 Fmi, 2023 duro per economia mondiale "Per la maggior parte dell'economia mondiale, questo sarà un anno duro, più duro di quello che ci lasciamo alle spalle. Come mai? Perché le tre grandi economie, Usa, Ue, Cina, stanno tutte rallentando contemporaneamente. Gli Stati Uniti sono i più resilienti e potrebbero evitare la recessione". Così la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva,in un'intervista alla Cbs. Per quanto riguarda l'Ue "è colpita molta duramente dalla guerra in Ucraina.L'anno prossimo metà Ue sarà in recessione",ha aggiunto