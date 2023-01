22.15 Trasferiti 600 migranti da Lampedusa Arriverà domattina a Pozzallo (Ragusa) la nave 'Dattilo' della Guardia costie- ra con 600 migranti a bordo. Si tratta di un trasferimento da Lampedusa per alleggerire la situazione all'hotspot di contrada Imbriacola stracolmo. I migranti non rimarranno in Sicilia. Sono destinati alla ripartenza verso 10 regioni italiane e ospitati in centri di accoglienza:Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Veneto. I mi- granti sono 387 uomini, 122 donne, 33 maschi minorenni e 58 bambine.