13.02 Saldi, Codacons: prevale la prudenza Incertezza e prudenza caratterizzano la stagione dei saldi già avviata in Sici- lia e Basilicata e al via dopodomani nelle altre regioni. Secondo le stime del Codacons, a causa di caro-bollette e inflazione che spin- gono una fetta della popolazione a non fare acquisti non indispensabili,il gi- ro di affari dei saldi invernali questo anno si aggirerà tra i 4 e i 4,5 mld di euro, in netto calo rispetto ai livelli di spesa pre-Covid.Da considerare anche che molti hanno approfittato degli sconti del "black friday" di novembre.