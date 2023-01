19.40 Saldi: da domani al via in tutta Italia Al via dal 5 in tutta Italia la stagio- ne dei saldi invernali.Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d'Aosta il 3 gennaio, le vendite promozionali partiranno in tutte le regioni. Secondo le stime dell'Ufficio studi Confcommercio, saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro (304 euro a famiglia).