10.00 Mafia, Mattarella ricorda Beppe Alfano Il Presidente Mattarella ricorda il giornalista de "La Sicilia, Beppe Alfa- no, ucciso dalla mafia l'8 gennaio del 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). "La lotta alla criminalità organizzata era per lui un impegno da perseguire con dedizione,all'insegna di una socie- tà libera dalla sopraffazione. Rappre- senta un modello per le generazioni di ogni tempo", sottolinea Mattarella. "Il contrasto alle mafie è una respon- sabilità comune. Il contributo di ognu- no è imprescindibile per una effettiva cultura della legalità".