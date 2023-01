15.15 Caro benzina,al via controlli della Gdf Il ministro dell'Economia Giorgetti ha dato mandato a dicembre alla GdF di mo- nitorare la situazione dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade per evitare eventuali fenomeni speculativi dopo lo stop degli sconti sulle accise. Lo riferiscono fonti del Mef.I risulta- ti saranno resi noti settimana prossima Il Codacons ha inviato esposti in 104 procure "per indagare su prezzi di ben- zina", ha chiamato in causa l'Antitrust e invita i consumatori a boicottare i distributori con i prezzi più cari. La Procura di Roma già indaga sui rincari.