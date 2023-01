16.59 Serie A: Lazio-Empoli 2-2, al Picco 0-0 Dopo lo scivolone a Lecce, la Lazio si butta via con l'Empoli: da 2-0 a 2-2. Biancocelesti a segno dopo 79 secondi: corner tagliato L.Alberto, Caputo devia di testa nella sua porta.Zaccagni spre- ca al 19' una grande chance, ma si rifĂ al 54' firmando il raddoppio con un bel tocco sotto sul portiere in uscita. Pa- lo Milinkovic (decisivo Vicario),finale clamoroso:Caputo accorcia in contropie- de (83'),Marin pareggia dal limite(94') Al 'Picco' finisce 0-0 Spezia-Lecce. Al 13' doppia traversa degli ospiti (Blin e poi Gonzalez),due occasioni per Nzola