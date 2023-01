19.00 Piantedosi:"Equa distribuzione sbarchi" Sui porti assegnati alle navi Ong "fac- ciamo le cose in modo responsabile,pun- tiamo ad un'equa distribuzione su tutti gli altri luoghi di sbarco" per "sgra- vare il più possibile la Sicilia e la Calabria che non devono diventare il campo profughi d'Europa". Così il mini- stro dell'Interno Piantedosi dopo il vertice in Prefettura ad Agrigento. Le proteste per l'assegnazione a Ocean Viking e Geo Barents del porto di Anco- na? "In passato si sono trattenute in mare per 2-3 settimane in condizioni meteo simili, non sono proibitive".