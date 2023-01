11.38 Linea dura Bce, tassi devono salire L'inflazione impone "che i tassi di in- teresse debbano ancora aumentare in mi- sura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemen- te restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obietti- vo del 2%". Così la Bce, che mantiene dunque la dura linea di politica mone- taria restrittiva. Secondo l'Istituto di Francoforte, nel IV trimestre 2022 e nel primo del 2023 l'economia dell'Eurozona "potrebbe su- bire una contrazione", che sarebbe co- munque "relativamente breve e lieve".